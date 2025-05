Fuga dal carcere a New Orleans | caccia a nove detenuti armati e pericolosi

A New Orleans infuria la caccia a nove detenuti armati e pericolosi, fuggiti da un carcere locale. Inizialmente si parlava di undici fuggitivi, ma uno è già stato catturato. Le autorità locali intensificano le operazioni di ricerca, mentre cresce l'allerta nella comunità. La polizia mette in guardia: questi individui rappresentano una minaccia significativa.

Continua a New Orleans la ricerca di nove detenuti fuggiti dal carcere che, secondo la polizia, "sono considerati armati e pericolosi ". Lo riportano i media americani. All'inizio le forze dell'ordine avevano parlato di unidici fuggitivi ma invece si tratta solo di nove, dopo che uno è stato catturato poco dopo la fuga. Alcuni dei fuggitivi sono accusati di omicidio. I detenuti sono riusciti ad evadere dal carcere creando un varco nella parete di un bagno. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver sfondato il muro i fuggitivi hanno scalato un'altra parete e sono corsi in autostrada. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fuga dal carcere a New Orleans: caccia a nove detenuti armati e pericolosi

