Oltre agli evidenti disagi per gli automobilisti in transito, la frana verificatisi alcune settimane fa in zona Cornocchio, sulla Strada provinciale 8, ha causato anche la sospensione del trasporto pubblico, almeno con le consuete modalitĂ , nelle frazioni collinari di La Chiusa, Carraia e Le Croci. Con difficoltĂ evidenti per chi risiede in zona e non può contare su un mezzo privato. A sollevare il problema Monica Castro consigliere comunale FdI a Calenzano e Claudio Gemelli consigliere metropolitano FdI: "Vista l’interdizione al traffico dei mezzi pesanti, inclusi i pullman, nel tratto – dicono - la MetrocittĂ e il Comune di Calenzano avevano annunciato l’attivazione di un servizio navetta alternativo, che tuttavia si è rivelato inefficiente. Le corse non rispettano gli orari, molte vengono cancellate senza preavviso, e nel fine settimana il servizio è completamente assente. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frazioni senza bus dopo la frana: "Il servizio navetta? Disagi e ritardi"