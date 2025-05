Francesco Totti a Ballando con le Stelle? L’ex capitano della Roma firma scherzando il contratto in diretta | Mai dire mai

Francesco Totti concorrente a Ballando con le Stelle 2025? L’idea sembrava improbabile, ma dopo la sua partecipazione alla puntata speciale “Sognando Ballando con le Stelle”, il pubblico inizia a sperare. L’ex capitano della Roma è stato protagonista assoluto della serata, tra battute, momenti di nostalgia e una firma (ironica) su un contratto proposto da Paolo Belli. Nel corso della puntata, Milly Carlucci ha provato in tutti i modi a convincerlo a partecipare come concorrente ufficiale o almeno come “ ballerino per una notte ”. La risposta di Totti? Inizialmente titubante: “Non sono capace, sono timido. Mi vergogno.”. Poi però arriva l’apertura che accende i social: “Ma nella vita, mai dire mai”. Il pubblico esplode quando Paolo Belli presenta un contratto da firmare in diretta: Totti lo firma con ironia, alimentando voci e indiscrezioni sulla sua possibile partecipazione al programma di Rai 1. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

