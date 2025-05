francesco nuti oggi avrebbe compiuto 70 anni iniziative a firenze e prato

Firenze, 17 maggio 2025 - Oggi Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. È stato uno degli attori, registi e sceneggiatori più importanti e apprezzati del panorama italiano, e soprattutto negli anni ottanta era spesso campione d'incassi al botteghino. Firenze e Prato lo ricordano con una serie di iniziative. Nel giorno del suo compleanno il Comune di Prato vuole rende omaggio a uno dei figli più celebri e amati della città con una doppia iniziativa. Infatti dopo l'intitolazione a Francesco del Teatro di Manifatture Digitali Cinema in via Santa Caterina nel marzo 2024, è dedicato all'artista pratese il podcast in cinque puntate che farà parte della Prato Estate 2025, dal titolo provvisorio “ Francesco, genio fragile ”. Sarà un viaggio intimo e appassionato nella vita e nella carriera di Francesco Nuti, attore, regista e sceneggiatore toscano scomparso il 12 giugno 2023, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano degli anni ’80 e ’90. 🔗Leggi su Lanazione.it

