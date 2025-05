Francesco Nuti il compleanno ‘Era Cecco da Narnali’ L’idea del fratello Giovanni | ‘Per ricordarlo un evento ogni anno nella sua città’

Prato, 17 maggio 2025 – Oggi Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. Il modo migliore di ricordarlo sono le parole di suo fratello Giovanni. Quasi due anni senza Cecco. “Mi sembra impossibile. Non tanto che siano passati due anni, ma che sia morto. Ho un rapporto vivo con Francesco. Dopo l’incidente del 2006 abbiamo scritto insieme la sua autobiografia, mettendo a posto i suoi vecchi appunti. Poi di nuovo un incidente e il trasferimento a Roma. La sua morte non è stata improvvisa. E’ stata una sorta di lento abbandono dalla scena cinematografica e teatrale, e dalla scena del mondo. A me pare che ci sia ancora”. Cecco continua ad essere molto amato a Prato e non solo. “C’è un grande affetto, una volontà di non dimenticarlo che è straordinaria. Francesco rimane un personaggio del popolo. Fa parte dell’essere italiano”. 🔗Leggi su Lanazione.it

