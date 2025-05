Francesca Pascale | Renzi? mi corteggia anche un po' ma preferisco Agnese

AGI - Francesca Pascale torna a far parlare di sè. In un'intervista a Selvaggia Lucarelli, ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Paola Turci, con cui ha divorziato nel 2024. Al centro della contesa ci sarebbe Lupo, il cane della cantante romana, rimasto nella villa in Toscana dove risiedeva la coppia. Come spesso succede alla fine delle relazioni, le visite all'animale sono diventate un oggetto di contesa e incomprensioni. A ricostruire la vicenda e a raccogliere il racconto di Francesca Pascale è stata Selvaggia Lucarelli dalle colonne de Il Fatto Quotidiano che spiega come Turci nonostante il permesso di far visita al cane, non solo abbia mancato gli appuntamenti, ma sia sparita non rispondendo più al telefono. L'ex compagna di Berlusconi non ferma i suoi pensieri a Lupo, ma ricorda anche Dudù, il cane del Cavaliere. 🔗Leggi su Agi.it

