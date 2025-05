Fortnite | Arriva Darth Vader controllato dall’intelligenza artificiale

Fortnite si rinnova con un'innovativa svolta: Darth Vader, il leggendario guerriero, non è più solo un boss, ma un'intelligenza artificiale interattiva. Questa nuova funzionalità di Epic Games permette ai giocatori di interagire in tempo reale con Vader, offrendo esperienze di gioco uniche e coinvolgenti. Scopri come questa evoluzione cambierà il volto del gioco!

Epic Games ha lanciato una delle funzionalità più rivoluzionarie mai viste in Fortnite: il leggendario Darth Vader non è più solo un boss da affrontare o un semplice NPC scriptato. Ora è controllato da un'intelligenza artificiale conversazionale, capace di rispondere in tempo reale ai giocatori. Al centro di questa innovazione c'è Redwood, un chatbot IA integrato nel gioco, che consente un'interazione vocale diretta con il personaggio. Utilizzando un microfono, i giocatori possono parlare direttamente a Darth Vader e ricevere risposte dinamiche, generate al momento in base al contesto. Un'interazione vocale immersiva e senza precedenti. Questa non è una semplice funzione decorativa: l'IA permette di chiedere a Vader di seguirci, rispondere a domande sulla lore del mondo di Fortnite, oppure commentare luoghi e oggetti sulla mappa.

