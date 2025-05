fontane a secco e incuria lungomare abbandonato la denuncia di zaccagna

"A pochi giorni dall’inizio della stagione estiva, quando la città dovrebbe accogliere turisti, famiglie e cittadini in cerca di relax, spensieratezza e refrigerio, la situazione sul lungomare di Massa, dalla Partaccia ai Ronchi, è tutt’altro che accogliente". E’ la denuncia di Ivo Zaccagna, capogruppo di ’Massa è un’altra cosa’. "Le fontane pubbliche, fondamentali per offrire un servizio semplice ma essenziale – dice Zaccagna – sono in gran parte fuori uso. Rubinetti a secco, impianti guasti, perdite ignorate e fontane completamente chiuse. Nessuna manutenzione, nessun intervento, nessuna erogazione del servizio. A peggiorare ulteriormente il quadro c’è l’incuria del verde: erba alta e arbusti che invadono i marciapiedi, rendendo difficile anche solo passeggiare in sicurezza. Un’immagine di abbandono che, aggiunta alla cattiva manutenzione generale, stride con le promesse di una città a vocazione turistica ". 🔗Leggi su Lanazione.it

