Fondazione Zini ecco un altro no | Un profondo senso di ingiustizia

La Fondazione Zini suscita un profondo senso di ingiustizia. Elisa Amato, come tutte le donne, merita molto di più di una panchina: merita memoria, dignità e impegno collettivo. Filo Rosso, guidato da Veronica Bagni, esprime una posizione chiara e determinata dopo la decisione del Tar di autorizzare la creazione di questa fondazione.

"Una decisione che, pur imponendo che la fondazione non porti il nome dell'assassino, apre la strada a una legittimazione pubblica inaccettabile di una figura che si è resa protagonista di un atto di violenza gravissimo – si legge in una nota –. Anche se l'obiettivo dichiarato della fondazione è quello di sensibilizzare sul tema della violenza di genere, non riteniamo legittimo che tale iniziativa parta dalla famiglia del carnefice.

Fondazione in memoria Zini, Pd in Regione: "Riporteremo il caso in Consiglio"

Da informazione.it: «Senza voler entrare nel merito di una sentenza, crediamo di dover solidarizzare con la famiglia di Elisa Amato, perché è una decisione che riacutizza un dolore immenso e rischia di disorientare l’opi ...

La fondazione "a memoria" del femminicida Federico Zini: uccise la ex Elisa Amato che l'aveva lasciato. La sorella della vittima: «Inaccettabile»

Scrive msn.com: Elisa Amato è stata ammazzata dall'ex Federico Zini, 25 anni, che non accettava la fine della loro relazione. Dopo il delitto il giovane si è tolto la vita. È successo ...

Fondazione Zini, polemica. La battaglia continua. Il Pd: "Il caso in consiglio"

Da msn.com: Il caso torna in consiglio regionale. Si tratta della fondazione in memoria di Federico Zini che, come ha stabilito il Tar, si potrà fare, purché non porti il nome del giovane che uccise la sua ex. "S ...

