FIRENZE Europa all’Università La parola critica agli studenti

A Firenze, l'Università di Novoli ha ospitato l'incontro "What are EU doing?", coinvolgendo 400 studenti toscani in un dialogo diretto con cinque politici europei. Un'iniziativa che ha stimolato una riflessione critica su temi chiave dell'Europa contemporanea, offrendo agli studenti l'opportunità di interrogare i loro rappresentanti e di esplorare il futuro dell'Unione.

L’Europa è entrata all’Università e ha reso protagonisti 400 studenti toscani, che hanno sottoposto a una raffica di quesiti cinque politici eletti a Bruxelles. Tantissimi i temi toccati nell’aula magna del polo di Novoli, a Firenze, dove si è svolta l’iniziativa "What are EU doing? Le domande dei giovani agli europarlamentari tra disinformazione, autocrazie e difesa". Si è parlato di riarmo europeo, di disoccupazione giovanile, di cybersicurezza, ma anche di ingresso dell’Ucraina nella Nato e della polveriera Medio Oriente, con un particolare accento sulla drammatica situazione di Gaza. A rispondere, con 60 secondi a testa, gli eurodeputati Salvatore De Meo (Forza Italia), Gaetano Pedullà (M5S), Ignazio Marino (AVS), Dario Nardella (Pd) e Francesco Torselli (FdI). Sul palco figure istituzionali e accademiche, tra cui la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, che ha definito l’incontro "un’occasione formativa fondamentale per comprendere lo spirito e il funzionamento dell’Unione". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FIRENZE Europa all’Università. La parola (critica) agli studenti

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Firenze convegno nazionale Codau - università insieme per sfida Ia

Il Codau è l’ente che rappresenta i direttori generali ed i dirigenti di tutte le università italiane, statali e non statali.