Fiorentina esame di Italiano | a Firenze col Bologna I tifosi | Si merita i fischi Bella la dedica a Barone

Firenze, 17 maggio 2025 – Il ricordo della sconfitta contro il Bologna pesa sui tifosi della Fiorentina, che non perdonano il gesto di Vincenzo Italiano. Il boato del gol avversario riecheggia ancora nelle menti dei viola, mentre si levano fischi per un'esultanza che ha ferito l'orgoglio di una città. Una dedica speciale a Barone accompagna le emozioni di una stagione turbolenta.

Firenze, 17 maggio 2025 – Il boato al gol del Bologna, poi lui che si butta a terra ed esulta come se avesse vinto il Mondiale. Per molti tifosi viola, quel gesto di Vincenzo Italiano al Dall’Ara è ancora una ferita aperta. Sono passati cinque mesi dal match, perso dalla Fiorentina, ma l’eco di quella scena rimbalza ancora sui gradoni del Franchi. Domani ci tornerà da vincente: ha appena alzato la Coppa Italia con il Bologna, dopo aver perso tre finali alla guida della Fiorentina (stavolta all’Olimpico, dove perse con l’Inter, ha battuto il Milan). Sarà il suo primo ritorno da ex nello stadio dove — dicono in molti — è diventato grande. Ma che accoglienza troverà l’ex condottiero gigliato? I sentimenti, a Firenze, non si raffreddano in fretta. Per qualcuno resta l’allenatore che ha riportato la squadra in Europa e sfiorato la gloria. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, esame di Italiano: a Firenze col Bologna. I tifosi: “Si merita i fischi”. “Bella la dedica a Barone”

