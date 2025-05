fino a 108 treni al giorno più velocità

Più treni, più puntuali e più veloci. Il futuro nuovo ponte ferroviario che rimpiazzerà lo storico viadotto San Michele sarà a doppio binario. Sulla tratta potranno così marciare fino a 108 treni regionali al giorno per il trasporto dei viaggiatori, più altri 36 treni merci, che invece attualmente non possono transitare per limiti di peso. Oltre che limiti di peso non ci saranno così nemmeno limiti di velocità, mentre attualmente i convogli non possono "correre" a più di 15 chilometri orari sul ponte, poco più che a passo d’uomo. "Il progetto permetterà di rimuovere le limitazioni dell’attuale ponte e di migliorare le prestazioni della linea grazie all’introduzione del doppio binario, alla realizzazione di opere che permettono il transito di merci, alla soppressione di alcuni passaggi a livello e alla realizzazione di opportune opere sostitutive – spiega Claudia Maria Terzi, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche –. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

