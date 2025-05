Fini Casorati Neshat Déco E i capolavori di Carrington

Shirin Neshat, artista di fama internazionale, unisce nelle sue opere temi di identità e cultura. Esposte in istituzioni iconiche come il MoMA di New York e la Tate Modern di Londra, le sue creazioni hanno ricevuto numerosi premi, tra cui il Leone d’oro alla Biennale di Venezia. Scopri le sue recenti opere in mostra fino al...

Sue opere sono esposte dal MoMA di New York alla Tate Modern di Londra. Ha vinto prestigiosi premi: dal Leone d'oro alla Biennale di Venezia nel 1999 al Leone d'argento dieci anni più tardi per la miglior regia al Festival di Venezia. Ora, le creazioni di Shirin Neshat possono essere viste (fino all'8 giugno) al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Foto e videoinstallazioni, frutto dell'impegno militante per i diritti e del suo amore genuino per le arti. Women of Allah, The Fury, dalle quali emerge tutta la forza della sua battaglia per i diritti delle donne e del suo amato Paese, l'Iran. Un urlo potente e cristallino che si scompone tra fotografia, il cinema, il video e il teatro. A Palazzo Reale fino al 29 giugno il tributo a uno degli artisti simbolo del Novecento, Felice Casorati.

