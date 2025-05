Fine vita la raccolta firme | Serve la legge regionale

È iniziata oggi la raccolta firme per sostenere una proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita. Con 3000 firme, sarà possibile garantire tempi certi e procedure chiare per accedere al suicidio medicalmente assistito, in linea con la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale. Un passo importante per i diritti e la dignità di ogni individuo.

Servono tremila firme. Tante ne bastano per presentare la proposta di legge regionale di iniziativa popolare a garantire tempi certi e procedure chiare per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza 2422019 della Corte costituzionale. È partita questa mattina anche a Perugia la campagna “ Liberi Subito ”, promossa dall’ Associazione Luca Coscioni. Coordinatrice regionale della campagna è Laura Santi, 55 anni, attivista, giornalista affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla e consigliera generale, volto della battaglia per una buona legge sul fine vita. Lo scorso novembre Laura ha ottenuto il via libera dalla propria ASL per accedere legalmente al suicidio medicalmente assistito, diventando la prima persona in Umbria a raggiungere questo traguardo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine vita, la raccolta firme: "Serve la legge regionale"

Su questo argomento da altre fonti

Fine vita, la raccolta firme: "Serve la legge regionale"

Scrive msn.com: Presentata anche a Perugia la campagna “Liberi Subito“ per il suicido assistito. Cappato: "Occorrono 3.000 persone per chiedere alla Regione regole certe" .

Fine vita, Paolo Fresu e artisti sardi per la raccolta firme

Secondo msn.com: Anche la Sardegna a supporto di "Liberi Subito", la campagna di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni in tutte le regioni per garantire tempi cert ...

Fine vita, parte la raccolta firme: "Libertà di scelta con Laura Santi"

Si legge su msn.com: Anche la città dell’acciaio è pronta a mobilitarsi per il fine vita, a fianco della giornalista perugina Laura Santi, affetta da sclerosi multipla progressiva. Giovedì 15 maggio Marco Cappato dell’ass ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Legge sul divorzio, un provvedimento importante, soprattutto, per le donne, che ha cambiato l?idea di famiglia

Secondo uno studio nel 2030 cresceranno del 78%. Avv. Ruggiero:?Una Legge frutto di una lenta presa di coscienza della societ?, che andava a salvaguardare il diritto di scelta a rimanere in un matrimonio.