Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 17 e domenica 18 maggio

Scopri il fine settimana ricco di eventi in Capitanata, con appuntamenti imperdibili per sabato 17 e domenica 18 maggio. Tra aperture straordinarie e spettacoli coinvolgenti, non perderti la Notte Europea dei Musei a Foggia e la performace 'Fantasme' al Teatro del Fuoco, un'importante iniziativa contro la violenza di genere. Preparati a vivere momenti indimenticabili!

Nuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere. Sabato 17 maggio Foggia In occasione della Notte Europea dei Musei, apertura straordinaria del Museo Civico. Al Teatro del Fuoco va in scena 'Fantasme', spettacolo contro la violenza di genere. In. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 maggio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fine settimana ricco di eventi a Santo Stefano d’Aveto

Lo riporta radioaldebaran.it: Weekend di eventi a Santo Stefano d’Aveto, tra fiere, escursioni e la Notte Bianca e Rossa della Croce Rossa. La località montana si prepara infatti a vivere un fine settimana ricco di eventi. Sabato ...

Mercatini, street food, festival: cosa fare nel fine settimana tra Firenze e dintorni

Riporta 055firenze.it: E' tempo di giardini fioriti a Firenze: aperti il Giardino Bardini con la celebre fioritura del glicine e il Giardino dell'Iris al Piazzale Michelangelo. Aperto anche il Parco Mediceo di Pratolino, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giochi gratuiti e in saldo per questo fine settimana: Borderlands 3, Halo e altro

Ti diciamo i giochi gratuiti e in saldo più eccezionali nel fine settimana che include il 15 e il 17 ottobre per PS5, PS4, Xbox e PC.