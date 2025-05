Fine dell’Universo arriverà molto prima di quel che pensiamo

La fine dell'universo potrebbe avvenire molto prima di quanto immaginiamo. Questa sorprendente affermazione proviene da un articolo pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, redatto da due fisici e un matematico della Radboud University in Olanda, che propongono nuove teorie sulle tempistiche e le dinamiche dell'universo.

Ad affermarlo, in un articolo pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, due fisici e un matematico della Radboud University, in Olanda

