Nuova puntata di Avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025 Ultimamente le mie conversazioni ruotano sempre attorno agli stessi temi: fondo pensionistico, micro-investimenti, piani di accumulo, mutui a tasso fisso. Benedico le scarpe comode che non mi procurano mal di schiena a fine giornata, e nutro un’insofferenza crescente verso una serie di camicie nel mio armadio che, fino a poco tempo fa, consideravo del tutto presentabili. Nel mezzo del cammin dei miei trent’anni, ho capito che qualcosa si è incrinato irrimediabilmente. La scorsa settimana The Guardian ha sancito che i millennial non sono più cool. Anche se non ho mai indossato gli ankle socks e vivo come una sconfitta personale ogni volta che sono costretto a utilizzare un’emoji, la notizia non mi ha stupito. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Finalmente i Millennial hanno scoperto che essere adulti è cool