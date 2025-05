finale sinner alcaraz a che ora e dove vederla in tv in chiaro

L’attesa è finita: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finalissima degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Una sfida da sogno tra due giovani fuoriclasse del tennis mondiale che si contenderanno il titolo sul prestigioso campo Centrale del Foro Italico di Roma. Leggi anche: — Montepremi Atp Roma 2025: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis La finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 18 maggio 2025, non prima delle ore 17:00. La sfida si disputerà dopo le finali del doppio maschile e femminile, nell’ultimo atto di una delle edizioni più seguite degli Internazionali d’Italia. Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV e streaming. La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con copertura completa anche in streaming su Sky Go e NOW TV per gli abbonati. 🔗Leggi su Funweek.it

