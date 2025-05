Finale dopo 47 anni

Un italiano per il titolo. Sinner trema con Paul (1-6, 6-0, 6-3). Ma a Roma è storia e domani sfida Alcaraz che ha battuto Musetti. Oggi Jasmine gioca per il trofeo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finale dopo 47 anni

Finale dopo 47 anni

Lo riporta ilgiornale.it: La lotta finisce al terzo match point: un dritto lungo di Paul fissa il punteggio sul 6-3, Roma dopo 47 anni avrà un finalista italiano e Jannik scrive sulla telecamera proprio quello, «Finale!». Che ...

VIDEO | Un italiano in finale a Roma, dopo 47 anni. Rivivi tutti i punti più belli di Sinner-Paul

Segnala dire.it: Dopo un primo set spavento, il numero 1 del mondo travolge anche Paul e raggiunge Alcaraz: domenica la grande sfida al Foro Italico ...

Sinner in finale a Roma dopo 47 anni: sfiderà Alcaraz. Oggi tocca a Paolini

Lo riporta altarimini.it: Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di Roma battendo in rimonta l’americano Tommy Paul 1-6, 6-0, 6-3. È il primo italiano a raggiungere l’atto conclusivo del torneo dal 1978, quando ...

