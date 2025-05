Festival dell’Adolescenza il bilancio Sul tavolo le sfide del futuro | L’importante è ascoltare i giovani

Con gli Stati generali delle Politiche sociali si chiude il primo Festival dell’Adolescenza di Milano. Dodici Comuni dell’hinterland che da 25 anni fanno rete per intercettare e dare risposte a sogni ed esigenze dei ragazzi, la cabina di regia è Spazio Giovani Martesana, i Comuni che ci credono Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco Sul Naviglio, Cologno Monzese, Gessate, Pessano con Bornago, Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone. E sarà proprio quest’ultimo oggi alle 9.30 all’Hub (via Battisti 29) a ospitare la riflessione aperta al pubblico su questa esperienza per mettere a fuoco quel che c’è da fare e da qui in avanti. Amministratori, educatori, ma soprattutto loro, i giovani, si ritroveranno per un confronto "sull’azione educativa per rispondere alle sfide contemporanee e costruire nuove opportunità per il futuro". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

