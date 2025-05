Festa e dipinti murali sulla Gianetti

Unisce arte e divertimento a Ceriano Laghetto con l'evento "Drèe al cerv". Organizzato da C-Lake Crew e Pro Loco, sotto il patrocinio del Comune, l'incontro si svolgerà nell'area industriale di via Stabilimenti. Il collettivo artistico Werunthestreets darà vita a spettacolari dipinti murali, trasformando lo spazio in un'opera d'arte collettiva da celebrare.

Street art e divertimento a Ceriano Laghetto con l’inedita iniziativa “ Drèe al cerv ” (inseguendo il cervo). L’evento è organizzato da C-Lake Crew e Pro Loco col patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto nell’area industriale di via Stabilimenti. Qui il collettivo artistico Werunthestreets, che raduna street artist professionisti, realizzerà dipinti murali sulla facciata di un capannone industriale messa a disposizione dall’azienda Liner nell’area dell’ex Gianetti Ruote, chiusa qualche anno fa. L’obiettivo è ridonare nuova vita all’area con immagini che si ispirino all’ ambiente e alla natura e che contengano un richiamo al cervo dello stemma di Ceriano Laghetto. Questo pomeriggio ci sarà street food, birra, cocktail, musica live. Domani stand e cibo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa e dipinti murali sulla Gianetti

Ne parlano su altre fonti

Festa e dipinti murali sulla Gianetti

Riporta msn.com: Qui il collettivo artistico Werunthestreets, che raduna street artist professionisti, realizzerà dipinti murali sulla facciata di un capannone industriale messa a disposizione dall’azienda Liner ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano: trovato cadavere in grave stato di decomposizio in laghetto artificiale

In una giornata come tante altre, l'atmosfera serena di via Buccinasco 45, a Milano, è stata improvvisamente interrotta dalla scoperta di un corpo senza vita nelle acque di un laghetto artificiale.