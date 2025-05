La musica di Albertino e Fabrizio Moro animerĂ " Civitanova Tricolore ", la serie di iniziative spalmate su tre giorni in occasione della Festa della Repubblica italiana. Si tratta delle seconda edizione di una manifestazione voluta dall’Azienda Teatri e dal Comune anche per dare il benvenuto alla stagione estiva. Si partirĂ sabato 31 maggio con la "Notte tricolore", serata organizzata in collaborazione con i commercianti dell’associazione Centriamo, con l’ Associazione balneari Civitanovesi Abc e con l’Aps Popolo Produttivo Balneari. Per l’occasione ci saranno negozi aperti, aperitivi e cene a tema tricolore nei bar e ristoranti del centro e negli chalet. Domenica mattina è previsto il raduno delle Fiat 500 del gruppo "La banda del Cinquino", mentre in serata ci sarĂ la "Not(t)e Dj" di Albertino, anteprima del format " Risuona la Piazza ". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del Tricolore con Albertino e Moro