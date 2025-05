Ferretti cresce ancora | Vincenti i super yacht

Ferretti Group festeggia un primo trimestre 2025 da primato, che spinge l’azienda leader mondiale della nautica, con quartier generale a Forlì, a risultati di alto livello. Il portafoglio ordini raggiunge infatti un risultato record, con i ricavi netti pari a 328,5 milioni, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’ utile netto ammonta a 23,9 milioni, in crescita del 7,7% nei confronti dell’anno precedente, mentre la raccolta ordini è di 270,6 milioni, in crescita dell’1,5% rispetto al 2024. "Chiudiamo il primo trimestre del 2025 – afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi (foto) – con risultati finanziari solidi e in costante crescita. Il portafoglio ordini ha toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo quota 1,8 miliardi di euro, con un incremento del 7,6% rispetto al 31 marzo 2024 e del 6,3% rispetto al 31 dicembre scorso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

