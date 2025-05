Ferrari col freno tirato | Ma ci proviamo

Leclerc sta meglio e lotta insieme a noi. Carletto ha superato l’indisposizione fisica del giovedì e la folla del venerdì imolese ha accolto con un sospiro di sollievo la sua apparizione in pista. La popolarità del Principe di Monaco non è stata intaccata dalla carenza di risultati: i tifosi della Rossa conoscono il valore della memoria. Detto questo, la Ferrari si specchia in una crisi di identità tecnica. Ad esempio, le prove libere del pomeriggio hanno ribadito la complessità della vettura. Sesto tempo per il monegasco, undicesimo per un Lewis Hamilton ancora lontano dal compagno di squadra. Le parole. Ha detto Leclerc dopo le prove sul circuito romagnolo: "Ero preoccupato per la salute, avevo tosse e mal di gola. Ora sto meglio, sono pronto. La macchina non mi è dispiaciuta sul passo gara, ma sul giro secco siamo ancora in difficoltà. 🔗Leggi su Quotidiano.net

