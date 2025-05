Ferito gravemente da un colpo di pistola trasportato all’ospedale di Lecce da un uomo che si è dileguato Il 44enne di Campi Salentina è stato operato in serata

Un uomo di 44 anni di Campi Salentina è in gravi condizioni dopo essere stato ferito al collo da un colpo di pistola. Trasportato d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce da un amico, quest'ultimo si è poi dileguato. Le circostanze dell'episodio rimangono misteriose e sono al vaglio delle autorità.

Un uomo di 44 anni di Campi Salentina è ricoverato in gravi condizioni al Vito Fazzi a causa di un colpo di arma da fuoco. L'uomo, giunto in ospedale nel pomeriggio accompagnato da un amico che si è poi dileguato, è stato ferito al collo da un colpo di pistola ma la dinamica è tutta da chiarire. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Lecce.

