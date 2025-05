Febbre rossa tra vip tortellini e simulatori

Febbre rossa tra VIP, tortellini e simulatori: il weekend al Santerno ha accolto appassionati in festa. Le prove libere hanno dato il via a uno spettacolo vivace e coinvolgente, con i piloti che si sono trasformati in chef sul palcoscenico della grande corsa, rendendo l'evento un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Le truppe dei tifosi hanno iniziato a godersi lo spettacolo da ieri, perché le prove libera hanno anche segnato l’arrivo degli appassionati che si sono presentati colorati e coloriti al weekend del Santerno. Lo spettacolo offerto è stato a 360 gradi, con i piloti che si sono improvvisati chef sul palco della fan zone, l’area riservata agli spettacoli per i tifosi. Sul palco in tarda mattinata sono saliti i due piloti della McLaren, con Norris che ha detto che Imola è il suo gp preferito, mentre sono quasi a casa Isack Hadjar e Liam Lawson, dato che la Racing Bulls è a Faenza. Ma ai fornelli la sfida vera è per Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, ai quali lo chef del ristorante San Domenico, Max Mascia, ha chiesto di preparare i tortellini. Applausi per Alonso, che i ferraristi hanno ancora nel cuore. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Febbre rossa tra vip, tortellini e simulatori

