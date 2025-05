Make Love, Not War. Fate l’amore, non la guerra. Potrebbe essere sintetizzata così la nuova stagione del Teatro Carcano. E non solo per lo spirito antimilitarista che contraddistingue il progetto culturale firmato da Mariangela Pitturru, Lella Costa, Serena Sinigaglia. Ma in senso quasi letterale, se si pensa che la produzione di punta sarà la " Lisistrata " di Aristofane, dove le donne ateniesi organizzano uno sciopero del sesso per far terminare il conflitto nel Peloponneso. Altri tempi. Anche se la forza dello spunto teorico rimane intatto, per così dire. Dettagli. All’interno di un cartellone 2526 che conferma il nuovo corso del palcoscenico in corso di Porta Romana, ora gestito dal Gruppo Sosia&Pistoia di Carlo Gavaudan. Offerta trasversale. Capace di parlare a qualsiasi spettatore. Dove lo spettacolo più controcorrente si affianca alla proposta mainstream, prima di aprirsi a un progetto nato sul territorio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Fate l’amore, non fate la guerra.... Il nostro compito è svegliare le menti"