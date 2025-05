Un solaio di palazzo Giglia, alla Farm Cultural Park di Favara, √® crollato. √ą accaduto ieri sera e subito, nel "cuore" della citt√† dell'agnello pasquale, √® scattato l'allarme. Via Zanella¬†- in via precauzionale - √® stata interdetta, sbarrata alla circolazione. Alla Farm Cultural Park si sono. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Farm Cultural Park, crolla solaio di palazzo Giglia: in via precauzionale chiusa via Zanella