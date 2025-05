F1 oggi in tv GP GP Emilia-Romagna 2025 | orari FP3 e qualifiche programma streaming

Oggi, sabato 17 maggio, il GP dell'Emilia-Romagna entra nel vivo con FP3 e qualifiche, settimo round del Mondiale 2025 di F1. Sulla storica pista di Imola, i piloti daranno il massimo per guadagnare posizioni in griglia, promettendo uno spettacolo emozionante. Scopri gli orari e come seguire il programma in streaming.

Oggi, sabato 17 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP dell’Emilia-Romagna, settimo round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Imola  si assisterĂ a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrĂ l’ambita pole-position. SarĂ un time-attack molto importante per le caratteristiche del tracciato. Sul circuito del Santerno, anche per l’ampiezza della carreggiata, è complicato superare. Per questo, le qualifiche avranno una rilevanza paragonabile a quella che c’è solitamente a Montecarlo. Un aspetto molto ben noto ai team. In Ferrari, stando a quanto notato ieri, sono in difficoltĂ nella massimizzazione della prestazione. Con le gomme soft, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico L ewis Hamilton fanno fatica. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP GP Emilia-Romagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Cosa riportano altre fonti

F1 oggi in tv, GP GP Emilia-Romagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Si legge su oasport.it: Oggi, sabato 17 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP dell’Emilia-Romagna ... settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) ...

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Imola in tv

sport.sky.it scrive: Un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky con F1, F2, F3, Porsche Supercup, Superbike, WRC, GT World Challenge e Indycar. Prima tappa italiana per il Circus: si corre a Imola! Qui tutto i ...

F1, GP Imola: gli highlights delle prove libere

Segnala sport.sky.it: Le libere di Imola confermano che la McLaren resta la macchina da battere. Piastri il più veloce, con il compagno di squadra Norris secondo all'ultima bandiera a scacchi. La sorpresa delle FP2 è il te ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo sull'Italia: oggi allerta arancione in Liguria ed Emilia-Romagna - gialla in 15 regioni

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitĂ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitĂ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.