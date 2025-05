A Imola, la giornata di sabato 17 maggio sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1. La sessione atta a stabilire la griglia di partenza potrà assumere valenza determinante in vista della gara di domenica. Le prove libere del venerdì sono state caratterizzate dalla supremazia della McLaren, dinamica ormai assodata. Peraltro, i due piloti si sono attestati in prima e seconda posizione nel medesimo ordine nel quale si trovano nel Mondiale (Oscar Piastri davanti a Lando Norris). Ci sono, insomma, tutti i presupposti per vedere una prima fila a tinta unita. Color papaya, ovviamente. Max Verstappen, sinora unico reale elemento di disturbo per il Team di Woking, è apparso impotente. Servirà l’ennesimo “miracolo del sabato notte” da parte della Red Bull per provare a stappare quantomeno la pole position ai più giovani avversari. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Emilia Romagna 2025. McLaren senza rivali in qualifica? Ferrari ambisce alla seconda fila