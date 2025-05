F1 a Imola un albero per ogni pilota E due ricordano Senna e Ratzenberger

Un albero per ogni pilota di Formula Uno: un'iniziativa ecologica che celebra il legame tra sport e sostenibilità. Promossa dall'Automobile Club d'Italia in collaborazione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, questa piantumazione a Imola onora anche la memoria di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Un gesto simbolico per un futuro più verde.

Un albero per ogni pilota di Formula Uno. L’iniziativa di piantumazione - promossa da Automobile Club d’Italia d’intesa con il Comando Unità Forestali, Ambentali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e alla quale hanno aderito Comune di Imola e Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari -. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - F1 a Imola, un albero per ogni pilota. E due ricordano Senna e Ratzenberger

Se ne parla anche su altri siti

F1, GP Made in Italy: "Ogni pilota un albero", si piantano 20 alberi a Imola. VIDEO

Si legge su sport.sky.it: Prosegue nel corso degli anni l'iniziativa "Ogni pilota un albero", promossa da ACI e dal Comando Generale Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. A Imola sono stati ...

F1 a Imola, un albero per ogni pilota. E due ricordano Senna e Ratzenberger

bolognatoday.it scrive: Si tratta di piante autoctone fornite dai Centri Nazionali per la Biodiversità dei Carabinieri: orniello, acero campestre e olmo siberiano ...

“Ogni pilota un albero”, l’iniziativa ACI-Carabinieri Forestali per il Circuito di Imola

Riporta lautomobile.aci.it: Nel cuore del Parco delle Acque Minerali di Imola, dove sorge l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, venti nuovi alberi sono stati messi a dimora oggi per celebrare il Gran Premio del Made in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Formula 1 : Max Verstappen trionfa a Imola

Max Verstappen (Red Bull) vince a Imola con una gara di testa. Battuto il campione del mondo Hamilton (Mercedes), 3° Norris (McLaren).