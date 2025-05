Expo di Osaka | la Regione Puglia al forum sulla mobilità aerea avanzata Padiglione Italia

Al Forum sulla mobilità aerea avanzata all'Expo di Osaka, la Regione Puglia si fa protagonista, presentando le sue innovazioni nel settore aerospaziale. Con un comunicato, sottolinea come l’industria aeronautica stia guidando la transizione verso un futuro sostenibile, promuovendo soluzioni che riducono l’impatto ambientale e favoriscono uno sviluppo territoriale responsabile.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L’industria aerospaziale e aeronautica si conferma protagonista nella transizione verso un futuro sostenibile, grazie a soluzioni innovative che puntano a ridurre l’impatto ambientale della mobilità e dello sviluppo territoriale. Un ruolo cruciale che passa dallo sviluppo di sistemi avanzati per la mobilità aerea. Se ne è discusso questa mattina nel corso del forum internazionale “Building a New Ecosystem for Advanced Air Mobility”, promosso da Regione Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) all’interno del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. “Quella lanciata con il forum di oggi – ha dichiarato Francesca Zampano, dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese della Regione Puglia – è una sfida ambiziosa. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Expo di Osaka: la Regione Puglia al forum sulla mobilità aerea avanzata Padiglione Italia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Expo 2025 Osaka, la Puglia protagonista della mobilità aerea del futuro

Riporta trmtv.it: Sesto giorno di attività per la Regione Puglia al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, con il secondo International Forum della ...

La Puglia attrae investimenti a Expo 2025 Osaka

Come scrive msn.com: (ANSA) - OSAKA, 16 MAG - Investire in Puglia si può ed è già realtà per moltissime aziende, nazionali e internazionali. E la Regione ha fatto molto per attrarre risorse sul territorio, come dimostra l ...

EXPO 2025 OSAKA – SETTIMANA DELLA REGIONE PUGLIA. IL FUTURO DELLA NEW SPACE ECONOMY PASSA DAGLI SPACEPORT

Lo riporta ilikepuglia.it: La seconda giornata della settimana regionale della Puglia a Expo 2025 Osaka ha acceso i riflettori sul settore aerospaziale con un evento di grande rilievo internazionale dedicato agli spaceport e al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La genialata della Moratti: Vaccini anti Covid in base al Pil della Regione!

Il contributo che le Regioni danno al PIL, alla mobilità, alla densità di popolazione e alle zone più colpite dal virus: questi i quattro parametri che il vicepresidente e neo-consigliere del Benessere di Regione Lombardia Letizia Moratti ha chiesto di tener conto della distribuzione dei vaccini anti-Covid, in una lettera indirizzata al Commissario Domenico Arcuri.