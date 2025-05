Ex Sgl Carbon è l’ora della rinascita

Il 16 maggio ad Ascoli Piceno segna l'inizio di una nuova era per l'area Ex Sgl Carbon. Con la presentazione della bonifica della vasca di prima pioggia, si avvia il progetto di rigenerazione di un sito industriale che ha segnato negativamente la città. Nasce così la “Cittadella del Futuro”, simbolo di speranza e innovazione.

Il 16 maggio ad Ascoli Piceno è stata presentata la bonifica della vasca di prima pioggia dell’area Ex Sgl Carbon, primo passo verso la rigenerazione di un sito industriale che per anni ha rappresentato una ferita nel tessuto urbano. Parte così la trasformazione in ‘Cittadella del Futuro’, intitolata alla famiglia Faraotti. L’iniziativa ha aperto il 1° Festival della Sostenibilità Competitiva. "Un risultato straordinario, inizia la rinascita di un’area strategica", ha detto il sindaco Marco Fioravanti (foto). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Sgl Carbon, è l’ora della rinascita

