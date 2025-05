Ex Juventus Huijsen ha firmato col Real Madrid | giocherà il Mondiale per Club Le cifre

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Dean Huijsen, ex giocatore della Juventus, che si unirà alla squadra in vista del Mondiale per club. Dopo giorni di trattative, le parti hanno finalmente trovato un accordo, svelando cifre e dettagli del trasferimento che promettono di rendere il giocatore una nuova stella del club madrileno.

Il Real Madrid chiude per Dean Huijsen. Dopo le voci dei contatti tra le parti degli scorsi giorni, il club spagnolo ha definito tutti i dettagli. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Pagina 0 | Huijsen al Real Madrid, è fatta! Il rimpianto Juve ricoperto d'oro: cifre monstre

Secondo tuttosport.com: Fumata Blancos, Huijsen è pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Il difensore ex Juve, dopo l'ottima stagione con il Bournemouth andrà a rinforzare la difesa degli spagnoli, rinfrescan ...

Real Madrid, preso Huijsen: plusvalenza monstre per il Bournemouth, la Juve si mangia le mani

Segnala fcinter1908.it: Da settimane si rincorreva la voce di un possibile approdo di Dean Huijsen al Real Madrid: ora manca solamente l'ufficialità ...

Huijsen Real Madrid, l’ex Juve si avvicina sempre di più ai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Ultimissimi aggiornamenti

Da juventusnews24.com: Huijsen Real Madrid, l’ex difensore della Juve è sempre più a un passo dai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Novità Dean Huijsen è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Real ...

