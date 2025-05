Ex Ilva incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati | incubo cassa integrazione

Il 16 maggio si è tenuto un incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti dei sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, convocato a seguito delle preoccupazioni per l'incubo della cassa integrazione all'ex Ilva. I sindacati chiedono soluzioni urgenti per tutelare i lavoratori e garantire il futuro dell'acciaieria in un contesto di incertezze.

La richiesta d?incontro a Palazzo Chigi sull?ex Ilva è stata fatta il 14 maggio dai vertici nazionali dei sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm e 48 ore dopo il Governo ha. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati: incubo cassa integrazione

Approfondimenti da altre fonti

Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi il 21 maggio. Urso: "Ci siamo e ci saremo sempre"

msn.com scrive: Il ministro Urso: "Noi ci siamo e ci saremo sempre" Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi il 21 maggio I sindacati metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi il 21 maggio alle 11,30 pe ...

Ex Ilva, il 21 maggio i sindacati a Palazzo Chigi

Lo riporta rainews.it: Il 21 maggio si terrà il tavolo con i sindacati convocato dal governo sulla questione dell'ex Ilva. Lo ha confermato a margine dell'evento Investopia il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Urs ...

Ex Ilva, mercoledì 21 maggio incontro tra Governo e sindacati

Lo riporta liguria.bizjournal.it: Il Governo ha convocato i sindacati dei metalmeccanici (Fim, Fiom, Uilm, Uglm e Usb) a Palazzo Chigi mercoledì 21, alle ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Palazzo dei Diamanti a Ferrara | Curiosità

Il Palazzo dei Diamanti a Ferrara è uno splendido edificio rinascimentale, con la facciata rivestita di migliaia di piramidine a forma di diamante, che a un conteggio approssimativo sono circa 8.