Ex Grancasa L’azienda apre al dialogo

L'azienda Ex Grancasa apre al dialogo in un contesto di crescente tensione. La Filcams Cgil Ticino Olona ha dichiarato lo stato di agitazione nei punti vendita Risparmio Casa di Legnano e Nerviano, contestando gravi inadempienze, tra cui il mancato pagamento degli stipendi di aprile per i dipendenti, causando malcontento tra i lavoratori.

Situazione esplosiva nei punti vendita Risparmio Casa di Legnano e Nerviano, dove la Filcams Cgil Ticino Olona ha proclamato lo stato di agitazione a seguito di gravi inadempienze da parte dell’azienda. Al centro della protesta, il mancato pagamento degli stipendi di aprile ai dipendenti provenienti dall’ex Grancasa, acquisita ufficialmente lo scorso 4 novembre 2023. Secondo quanto denunciato dal sindacato, la mensilità di aprile – che avrebbe dovuto essere corrisposta il 10 maggio, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e dal regolamento aziendale – non è stata ancora versata. Una situazione che la sigla sindacale definisce discriminatoria, in quanto il ritardo riguarderebbe esclusivamente il personale ex Grancasa, generando una spaccatura interna e una condizione di diseguaglianza non più tollerabile. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Grancasa. L’azienda apre al dialogo

