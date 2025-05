Cerro Maggiore (Milano), 17 maggio 2025 – Torna al centro del dibattito politico di Cerro Maggiore il progetto di recupero ambientale dell’ex discarica di Baraggia. La lista “Centrodestra Unito” esprime soddisfazione per la recente convocazione della Commissione Territorio, occasione che ha permesso anche al Comitato cittadino di esprimere la propria posizione. L’iniziativa, trasmessa in streaming, ha raccolto quasi 900 visualizzazioni in pochi giorni, segno – secondo gli esponenti di maggioranza – di un interesse concreto da parte della cittadinanza e di un ritorno positivo in termini di trasparenza e chiarezza. Dal gruppo consiliare sottolineano inoltre con favore un cambio di atteggiamento da parte dello stesso Comitato, che, dopo le critiche ricevute anche da alcuni suoi simpatizzanti, sembrerebbe riconsiderare la propria posizione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex discarica di Cerro, futuro green. Progetto recupero ambientale al via: “Parco solare e no rifiuti pericolosi”