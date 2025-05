Eurovision Song Contest stasera la finale | dove vederla scaletta e Paesi in gara

Stasera, sabato 17 maggio, l'attesa finale dell'Eurovision Song Contest illuminerà il piccolo schermo. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Scopriamo insieme i Paesi in gara e la scaletta delle esibizioni, dopo una seconda semifinale ricca di emozioni e sorprese. Non perdere l’opportunità di seguire questa celebrazione della musica!

(Adnkronos) – La finalissima dell'Eurovision Song Contest andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio, in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Dopo la seconda semifinale, ecco quali sono i Paesi qualificati che hanno conquistato il televoto e qual è la scaletta delle esibizioni di ogni singolo artista. I 10 Paesi che . L'articolo Eurovision Song Contest, stasera la finale: dove vederla, scaletta e Paesi in gara proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Eurovision Song Contest, stasera la finale: dove vederla, scaletta e Paesi in gara

Cosa riportano altre fonti

Eurovision Song Contest, stasera la finale: dove vederla, scaletta e Paesi in gara

msn.com scrive: (Adnkronos) - La finalissima dell'Eurovision Song Contest andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio, in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Dopo la seconda semifinale, ecco quali sono i Pae ...

Eurovision Song Contest 2025, la scaletta della finale di stasera

Da tg24.sky.it: Hazel Brugger, Sandra Studder e Michelle Hunziker conducono la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 ( LA GUIDA ). Il palco della St. Jakobshalle di Basilea, Svizzera, ospita l’appuntamento ...

Eurovision Song Contest 2025 stasera su Rai 2: la scaletta della seconda serata del 15 maggio

Come scrive superguidatv.it: Tutto pronto per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025: ordine di uscita e scaletta dei cantanti in gara nella serata del 15 maggio 2025 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.