Eurovision Song Contest 2025 chi sono i favoriti KAJ che cantano l' inno alla sauna nordica

L'Eurovision Song Contest 2025 promette emozioni con i favoriti Kaj, che, pur essendo finlandesi, rappresenteranno la Svezia. Provenienti dalla minoranza finlandese-svedese, cantano in svedese il vivace inno alla sauna "Bara Bada Bastu". Scopriamo come questo brano unico potrebbe conquistare il pubblico europeo!

Nonostante siano finlandesi, rappresenteranno la Svezia: fanno parte della minoranza finlandese-svedese e parlano svedese come lingua madre. Il loro brano è Bara Bada Bastu

