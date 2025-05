"E’ la mia prima volta in gara all’ Eurovision. Penso che arrivare a 52 anni anni con oltre 25 anni di carriera e riuscire a trovare delle prime volte sia una cosa bellissima ed emozionate". E l’emozione Gabry Ponte, che stasera sventolerà la bandiera di San Marino a Basilea, non ha nessuna intenzione di nasconderla. Tutto pronto per la finalissima di Eurovision Song Contest 2025. Archiviata anche la seconda semifinale, ad aggiungersi alle 16 nazioni già qualificate sono state Lituania, Israele, Armenia, Danimarca, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Lettonia, Malta e Grecia. Questa sera la Grand Final, con Michelle Hunziker che condurrà insieme ad Hazel Brugger e Sandra Studer. Con la hit ’ Tutta l’Italia ’ il dj piemontese sarà il penultimo a esibirsi, ovvero il 25esimo nell’ordine di uscita ufficiale, prima dell’Albania. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eurovision, è la notte della finale. Gabry Ponte: "Emozione unica"