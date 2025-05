Eurovision all’ultimo atto Svedesi favoriti Corsi insegue

L'Eurovision Song Contest si avvicina al suo epilogo, con la Svezia in testa tra i favoriti e i corsi a rincorrere. La conduttrice Sandra Studer ha evocato un'icona della musica italiana, Toto Cutugno, richiamando alla mente il trionfo di Zagabria nel '90. Con la speranza di un nuovo successo, il palcoscenico è pronto a brillare.

"C’è una canzone italiana per voi." cantava l’altra sera la conduttrice Sandra Studer sul palco dell’ Eurovision Song Contest omaggiando Toto Cutugno e quella Insieme: 1992 che a Zagabria, nel ’90, regalò a lui il trofeo di cristallo e all’Italia la seconda vittoria del palmares. Così, la speranza che “una canone italiana” possa farsi largo in Europa pure nella finalissima di questa edizione 2025 è vivissima nei fan a portata di selfie che puoi incontrare sotto gli affreschi di Hans Holbein il Giovane che accendono la facciata il municipio in mattoni rossi simbolo della città renana, esaltata dalla presenza del colorato popolo dell’Esc come alle imprese calcistiche del Fussballclub Basel 1893, vincitore domenica scorsa del campionato svizzero a tre giornate dal termine. Un altro campionato si conclude stasera in mondovisione e a vincerlo secondo i bookmakers potrebbe essere la Svezia che cucirebbe così sulla maglia l’ottava stella. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision all’ultimo atto. Svedesi favoriti, Corsi insegue

