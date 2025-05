eurovision 2025 la scaletta della finale

Dopo due bellissime semifinali, gli artisti e le artiste che sono riuscite a passare indenni al televoto si preparano a performare nel corso  della serata finale dell’ Eurovision Song Contest 2025. 26 cantanti di grande talento salgono ancora una volta sul palco della St. Jakobshalle di Basilea per contendersi i posti più alti della classifica e la possibilità per il vincitore di poter ospitare il prossimo Eurovision nel proprio Paese. L’organizzazione dell’evento, dopo aver annunciato i dieci artisti che hanno passato la semifinale di giovedì 15 maggio, hanno divulgato l’ordine di esibizione della serata decisiva: scopriamolo insieme. Eurovision 2025, la scaletta della semifinale. Nel corso delle due semifinali dell’ Eurovision Song Contest 2025, i rappresentanti delle Big 5 e della Svizzera, paese ospitante, prendono parte alla gara in modo attivo: dopo averli visti esibirsi nelle due semifinali senza però avere la pressione della competizione, ora anche i cantanti di Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e, ovviamente, Italia, devono dare il massimo per ottenere voti che li porteranno in vetta alla classifica. 🔗Leggi su Dilei.it

