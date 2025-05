Estate in città? C’è il Summer Camp 27Padel

L'estate in città si anima con il Summer Camp 27padel! Le iscrizioni sono aperte dal 9 giugno al 5 settembre per un'entusiasmante esperienza estiva firmata Mille Baby Multisport. Sport, piscina e divertimento attendono bambini dai 5 ai 12 anni nel centro sportivo di via Boccaleone. Non perdere l'occasione di vivere un'estate indimenticabile!

