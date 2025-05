Essere una persona trans non è una scelta andiamo sotto i ferri col sorriso per svegliarci noi stessi Insieme siamo meno soli

...lungo e complessa. Ogni passo è stato accompagnato da dubbi e scoperte, ma anche da una profonda ricerca di autenticità. Insieme, affrontiamo le sfide, creando una comunità che celebra la diversità. La nostra storia è una testimonianza di coraggio, amore e resilienza, un viaggio verso la liberazione della propria identità.

«Non sapevo esattamente chi ero, ma già all?asilo ero consapevole di quello che non ero: una bambina». La strada per trovare se stesso, nonostante le certezze, è stata. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Essere una persona trans non è una scelta, andiamo sotto i ferri col sorriso per svegliarci noi stessi. Insieme siamo meno soli»

Ne parlano su altre fonti

I trans non sono donne

Da msn.com: Il sesso biologico è scritto nel patrimonio genetico e non può essere cambiato. Si può solo modificare il genere con interventi e cure ormonali ...

Le persone trans non sono state cancellate dalla sentenza della Corte Suprema inglese. E la sinistra razionale può creare un dialogo

Si legge su msn.com: Sulle pagine di questo giornale Paola Concia ha invitato la sinistra a fare un passo avanti sui diritti, immaginando un percorso che metta insieme istanze femministe e del movimento Lgbtq per evitare ...

“Le persone trans non sono donne”, JK Rowling festeggia la sentenza della Corte Suprema con drink e sigaro

Da fanpage.it: Che le persone transgender non hanno diritto a essere riconosciute come donne davanti ... Di diverso avviso Efe Bal, la trans di nuovo sulla cresta dell'onda per la vicenda della prostuzione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.