Le gemelle Cappa, la comitiva del nuovo indagato, l'amico del condannato, alcuni carabinieri che entrarono nella villetta e pure il medico legale. Tutti accomunati da un unico destino: sottoporsi al prelievo del Dna per il maxi incidente probatorio disposto nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 e per il quale è stato condannato Alberto Stasi. Ieri il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto le istanze delle parti coinvolte e conferito ai periti Denise Albani e Domenico Marchigiani i sei quesiti ai quali dovranno rispondere nella perizia, entro tre mesi a partire dal 17 giugno, data in cui prenderanno il via le analisi scientifiche. Che non interesseranno solo Sempio, il cui Dna è ritenuto compatibile con il profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara, ma saranno ampliate anche alla cerchia di persone che, all'epoca, frequentava la villetta. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Esame del dna per le gemelle Cappa. Martedì interrogatorio per Sempio