era una banca fantasma chiuso un market cinese

All’apparenza, un supermercato cinese normalissimo, di quelli in cui ci si trova di tutto: dalla chincaglieria agli alimentari. In realtà, una banca fantasma. È quanto ha scoperto la Finanza in un bazar nei dintorni della stazione. Coordinati dalla pm Chiara Bonfadini, i militari della compagnia di Rovato hanno acceso i riflettori sul market in questione, che alla propria clientela accanto a merce di ogni tipo offriva pure un sistema parallelo abusivo di pagamenti, trasferimenti di denaro all’estero, fornitura contanti e cambio valuta da euro in renminbi (Rmb), di fatto prestandosi a fare da “lavatrice” a montagne di soldi di provenienza poco chiara. Nello specifico, si ipotizza i proventi di due centri massaggi di Brescia in cui si praticava la prostituzione (entrambi sequestrati). Stando a quanto accertato finora i clienti - soprattutto cinesi ma non solo, ci sono anche gli italiani che approfittano del sistema - consegnavano ingenti somme alla banca abusiva, i cui gestori trattenevano una percentuale del 2. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

