A Madrid si è aperto ufficialmente il weekend del salto ostacoli riguardante la Global Champions League e il Global Champions Tour. Nell’appuntamento spagnolo ad inaugurare le danze è stato l’appuntamento a squadre, in attesa – domenica – della rassegna individuale. Vittoria per i Valkenswaard United, nel trio formato da Hans-Dieter Dreher (Elysium), Marcus Ehning (Coolio 42) e Gilles Thomas (Ermitage Kalone e Luna van het Dennehof), che mettendo insieme un crono di 149.55, con soli 4 errori, hanno preceduto sul podio gli Shangai Swans (150.81 – 4 penalità ) e i St. Tropez Pirates (149.95 – 8 penalità ). In 5a posizione i Rome Gladiators di Emanuele Gaudiano, che però non è sceso in pista, così come Emanuele Camilli, con i Riesenbeck International alla fine all’8° posto, e Giacomo Casadei, e i suoi Doha Falcons negativamente 17esimi. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: la tappa della Global Champions League di Madrid va ai Valkenswaard United