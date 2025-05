I piloti-chef sul palco della Fan zone, un Autodromo già affollato e il ritorno nel paddock del Bologna calcio che, dopo il blitz di un anno fa quando c’era da festeggiare la qualificazione in Champions League appena raggiunta, stavolta abbraccia il tifoso rossoblù Kimi Antonelli dopo la vittoria della Coppa Italia. Ci sono tante suggestioni nel venerdì del Gran premio di Formula 1. Nella giornata dedicata alle prove libere, solitamente la più scarica del fine settimana, Imola parte in quarta. E si regala il miglior prologo possibile in vista di una due giorni di fuoco. Partenza doverosa da chi gioca e corre in casa. Nel primo pomeriggio, all’Enzo e Dino Ferrari arriva una delegazione della squadra rossoblù fresca del trionfo contro il Milan a Roma. La guidano l’amministratore delegato Claudio Fenucci, il mister Vincenzo Italiano e il capitano Lorenzo De Silvestri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emozioni in pista. Bologna e Antonelli due cuori rossoblù. I tortellini dei piloti