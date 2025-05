Il parcheggio dello stadio, nei pressi delle scuole, diventerà per una mattinata il percorso destinato all’ educazione stradale dei ragazzi. Un appuntamento che si rinnova, annualmente, per consentire ai ragazzi di familiarizzare con le norme di sicurezza, le precedenze, la segnaletica stradale e il rispetto, di fronte ad esempio ad un passaggio pedonale. Per consentire la prova pratica di educazione stradale, la Polizia Locale dell’Alto Ferrarese ha disposto misure che permetteranno, negli orari di ingresso e uscita delle scuole, il regolare transito per genitori e scuolabus. Questo per consentire, in una porzione adiacente allo stadio tra via Boccaccio e via Gardenghi, un percorso con l’utilizzo di mini-auto, per mettere in pratica gli insegnamenti impartiti dagli agenti della Polizia Locale alternatisi all’interno delle scuole di Bondeno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Educazione stradale allo stadio. Nel parcheggio le attività pratiche