Milano - Giuseppe Sala e Pierfrancesco Maran ci avevano messo la faccia. Era il 10 maggio 2018, poco più di sette anni fa, e il sindaco e l’allora assessore all’Urbanistica erano andati in via Boncompagni 101, poco distante dalla stazione di Rogored o, per assistere ai primi colpi di ruspa contro un edificio degli anni Cinquanta, un’ex fabbrica di frigoriferi abband onata da anni. Un ecomostro nella periferia sud-est della città. Sala, annunciando una nuova regola nel Piano di governo del territorio per superare gli immobili degradati, disse davanti alle ruspe: “Cominciamo da questo, che è un buon esempio. Qui verrà realizzato un albergo, c’è una grande compagnia giapponese che sta arrivando in Europa”. Si parlava di un h otel da 430 stanze in puro stile nipponico: la prima struttura della catena alberghiera Toyoko realizzata in Italia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Ecomostro di Rogoredo abbattuto: il Comune stoppa il progetto di restyling per paura della Procura